مجموعة فتيحي تعلن نفاذ قرار تخفيض رأس المال إلى 275 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة انتهاء فترة اعتراض الدائنين على قرار تخفيض رأسمال الشركة وعدم استلام أي اعتراض، وبذلك نفاذ قرار تخفيض رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال بنسبة تخفيض 50%، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 55 مليون سهم إلى 27.5 مليون سهم من خلال إلغاء 27.5 سهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن تعويض المساهمين المستحقين لذلك سيكون بالقيمة الأسمية للسهم 10 ريالات لكل سهم ملغى لصالح مساهمي مجموعة فتيحي المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 28 محرم 1443هـ الموافق 5 سبتمبر 2021م، والمسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية فترة تداول ثاني يوم يلي تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للإتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78% .

وجاءت أسهم شركات زجاج، والإنماء, ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية, وكانت أسهم شركات زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.



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