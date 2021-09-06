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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى 8 مساء.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.
المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-06
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى 8 مساء.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
08:35 AM
تبدأ الواحدة ظهرًا وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل بدر ووادي الفرع
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ1 ظهرًا وتستمر حتى 8 مساء.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة السادسة مساء.
، المدينة المنورة.. حالة رياح نشطة وسحب رعدية تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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