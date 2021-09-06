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أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.
وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:21 AM
أسفَرَ عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطةالقاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية
أدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كركوك العراقية، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.
وأكد الأزهر في بيان أمس، تضامنه مع العراق قيادة وحكومة وشعبًا في وجه هذا الإرهاب؛ داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق، وأن يجنّب أهله كل مكروه وسوء.
، القاهرة.. الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي بمدينة كركوك العراقية ،
المصدر : الخليج 365
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