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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ بالرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب، الدرب، بيش، جازان، جزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 08:20 AM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وشبه انعدامٍ بالرؤية"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ بالرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، هروب، الدرب، بيش، جازان، جزر فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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