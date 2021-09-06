شكرا لمتابعة خبر عن بيع أغلى صقر "جير" في العالم بمليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، في يومه الأخير مساء أمس الأحد، أغلى صقر "جير" في العالم، بعد أن ظفر به صقَّار بمبلغ مليون وسبع مئة وخمسين ألف ريال، وذلك في المزاد الذي أقيم بمقر نادي الصقور السعودي بملهم شمالي مدينة الرياض.

وتعود ملكية الصقر الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية؛ أفضل مزرعة عالمية للصقور، وهو صقر قرموشة جير "ألترا وايت"، طوله يساوي عرضه، ويبلغ ١٦ إنشاً ونصف إنش، ووزنه ٩٨٠ جراماً.

وشهد المزاد تنافسًا اسمرت لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر الذي يعرض للمرة الأولى في العالم في مزاد.

وكان المزاد قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي، وشهد صفقات بيع قياسية، منها بيع صقر كندي نادر الجمال بمبلغ ٣٥٠ ألف ريال، فيما عرضت مزارع الإنتاج القادمة من ١٤ دولة، صقوراً من نخبة السلالات، لقيت إقبالاً كبيراً من صقَّاري المملكة والمنطقة.