شكرا لمتابعة خبر عن سجل السفر في "توكلنا" يكشف أزواجًا أخفوا سفرهم عن زوجاتهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قبل أيام أتاح تطبيق "توكلنا" في تحديثه الأخير خدمة "سجل السفر الدولي"، حيث يظهر كافة الرحلات الدولية التي قام بها المستفيد منذ عام 1997م.

وفي هذا السياق، تمكنت بعض السيدات من كشف أزواجهن عبر هذه الخانة، حيث إن بعض الأزواج سافروا للخارج بمفردهم دون إخبار زوجاتهن.

وتفاجأت مواطنة خلال اطلاعها على "توكلنا" الخاص بزوجها عن طريق الصدفة، لأخذ معلومات أبنائها المدرسية، بعدد مرات السفر المسجلة في سجل السفر الدولي الخاص به لوجهات سفر غير التي أخبرها بها، بحسب الوطن.

يذكر أن إدراج خدمة "سجل السفر الدولي" تحت تبويب لوحة البيانات في تطبيق "توكلنا" جاء ليصبح التطبيق مواكباً وشاملاً لكافة الخدمات والبيانات التي تخص المواطن والمقيم.