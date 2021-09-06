أخبار السعودية اليوم.. الكشف عن جرعة لقاح كورونا ثالثة.. وقرارات من «التعليم» بشأن اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغت 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص، بينما أعلنت الصحة تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و(7) حالات وفيات، و(219) حالة تعافي، وإلى التفاصيل:

«النيابة»: محظورات بنظام العلامات التجارية

كشفت النيابة العامة عن 4 محظورات في نظام العلامات التجارية، مشيرًا إلى تطبيق عقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر أو غرامة تصل لـ20 ألف ريال.

«الصحة» تعلن إعطاء جرعة لقاح كورونا ثالثة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

متحدث الصحة يكشف عدد المحصنين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن إعطاء اللقاحات لأقل من 12 عامًا، لا زالت تحت الدراسات، موضحًا أن نحو من 10% إلى 30% من المتعافين من كورونا، في العالم يعانون من مضاعفات كوفيد طويل الأمد.

رسالة لأولياء الأمور بشأن فايزر وأسترازينيكا

وجه وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري رسالة إلى أولياء الأمور، الذين يقومون بإلغاء حجز مواعيد ذويهم للجرعة الثانية؛ لأنهم يبحثون عن لقاح فايزر.

4 قرارات من «التعليم» بشأن اليوم الوطني

وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى منسوبيها بشأن اليوم الوطني الحادي والتسعين للملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 16/2/1443هـ، إبرازًا لدور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

إجراءان من «التعليم» حال ظهور مصاب بكورونا

كشفت مصادر «عاجل» عن تعميم أصدرته وزارة التعليم، أكد أنه في حال ظهور نتيجة إيجابية بـ(الكوفيد 19) في الفئة العمرية من 12 -18 سنة محصن بجرعتين، يجب اتباع إجراءين وهما حصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، وإبلاغ الإدارات المعنية على البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بهم.

إتاحة المناهج الجديدة عبر «مدرستي»

أتاحت وزارة التعليم، المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ عبر منصة «مدرستي» لطلاب وطالبات التعليم العام؛ وفق معايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.

صاعقة رعدية تضرب برج اتصالات بمكة

شهد مركز الشرائع بمكة المكرمة، اليوم الأحد، تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وأثناء هذه الأجواء تعرض أحد أبراج الاتصالات لصاعقة رعدية حولته إلى كتلة من اللهب في ثوان معدودة.

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على 4 مناطق

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم مركز الأرصاد، إن المملكة دخلت بشكل رسمي في فصل الخريف، مشيرًا إلى أنها مرحلة انتقالية سيكون فيها تذبذب في حالة الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض في معدلاتها، وتوقع متحدث الأرصاد، انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة الحالية إلى ما تحت ٤٠ درجة.

هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

سجلت عدسات أمانة العاصمة المقدسة، انهمار الأمطار الغزيرة على مناطق مختلفة من مكة، والتي أدت إلى جريان السيول والأودية، وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه الى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة ‎مكة المكرمة حتى الساعة 9 مساءً.

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