، وزير السياحة يبحث مع نظيره المصري سُبل التعاون بالمجال السياحي ،

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التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، بمقر وزارة السياحة المصرية بالقاهرة، أمس الأحد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.
وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.
حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان. وحضر من الجانب المصري نائب الوزير لشؤون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف.
وزير السياحة يبحث مع نظيره المصري سُبل التعاون بالمجال السياحيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-06
التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، بمقر وزارة السياحة المصرية بالقاهرة، أمس الأحد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.
وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.
حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان. وحضر من الجانب المصري نائب الوزير لشؤون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
01:00 AM
تناول اللقاء سُبل التنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين البلدَيْن
التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، بمقر وزارة السياحة المصرية بالقاهرة، أمس الأحد وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.
وتفصيلاً، ناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.
حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان. وحضر من الجانب المصري نائب الوزير لشؤون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف.
، وزير السياحة يبحث مع نظيره المصري سُبل التعاون بالمجال السياحي ،
المصدر : الخليج 365
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