عاجل | مليون منوم والأكثرية بالرياض وعسير

كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المنومين نحو 1.173.910 منوم خلال عام 2020؛ حسب المنطقة الصحية والجنسية، وتصدرت الرياض وعسير والقصيم الأكثر بإجمالي 349112، فيما سجلت ثلاث مناطق أخرى الأدنى، وهي الحدود الشمالية والباحة وحائل بـ112438، وتعتبر الرياض الأعلى في جميع المناطق بـ145.284 منوما 80% منهم سعوديين. أعلى 3 مناطق وفقا للإجمالي: 1- الرياض = 145.284 منومين. 2- عسير = 100.362 منومين. 3- القصيم = 94.466 منومين.



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