شكرا لقرائتكم خبر عن شرح الأنظمة الإلكترونية وقرارات التوطين لـ 35 موظفا «بلديا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت ورشة نظام العمل في القطاعين الحكومي والخاص، التي نفذها قسم خدمة العملاء بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 35 موظفا من موظفي الأمانة، وقدمتها نائبة مدير إدارة خدمة العملاء فاطمة الحارث، والمستشار القانوني مدير إدارة الشؤون القانونية محمود أفندي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وتناولت الورشة العديد من المحاور، منها الأنظمة الإلكترونية، وشرح جميع الخدمات المقدمة عبر كل بوابة بداية بنظام جدارة، وصولا إلى نظام متغيرات الوظائف، والبالغ عددها 11 نظاما إلكترونيا، كان لها أن تختصر الوقت والجهد، وتسهم في تسهيل ومتابعة كافة العمليات الخاصة بالموظفين والوظائف.

وشملت الورشة شرح بنود عقود العمل، حقوق وواجبات صاحب العمل والموظف، وقواعد التأديب، إضافة لقرارات التوطين وعدم إمكانية توظيف غير السعودي في مهن وتخصصات بالإمكان إحلال سعودي فيها، ولا يتم ذلك إلا بعد عدم توفر الشهادة، التخصص والخبرة لسعوديين والرفع للجنة مختصة للنظر والرد.

من ناحيته، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، السعي لإيصال المعلومة الصحيحة، وصولا لسوق عمل واع ومنضبط، عبر إقامة ورش العمل بالتعاون مع عدة جهات حكومية أو ضمن القطاع الخاص، مضيفا: «نرحب بكل الجهات التي تسعى لتثقيف موظفيها في نظام العمل».

يذكر أن إدارة خدمة العملاء بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية قدمت في وقت سابق ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأحساء تتضمن الأنظمة والخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقطاعين الخاص والعام.