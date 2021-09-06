شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المطاعم باشتراطات «التسليم الصحي للطلبات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت بلدية شرق الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، المطاعم، باشتراطات التسليم الصحي للطلبات الخارجية، موضحةً أن آليات التسليم تشمل إعداد وتحضير الوجبات الغذائية، والتغليف الآمن والصحي، وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لمنع تفشي فيروس « كورونا »، ويشمل الإلزام بتسليم الطلبات للأفراد، وتطبيقات التوصيل، وخدمات التوصيل التابعة للمطاعم، بهدف حماية العملاء، ورفع مستوى الجودة، وتعزيز الإجراءات الصحية.

يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الجودة وتعزيز الإجراءات الصحية، والتأكيد على المطاعم بالالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.