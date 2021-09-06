شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 7615 حاوية نظافة و69 ألف م3 من الأرصفة المتهالكة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس للأسبوع السابع، والتي بلغت نسبا متقدمة في المعالجة، وذلك بعد رصدها من قبل غرفة العمليات بالأمانة، والتي تهدف لضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة.

وشدد م. الجبير خلال الاجتماع المرئي الذي عقده مع الوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات المعنية، أمس، على التركيز في تطبيق معايير الجودة لعناصر إصلاح الأساسيات، إضافة إلى تحديد الأولويات والتنفيذ خلال الفترة الحالية، والتي عليها سيتم تحديد المناطق والشوارع ذات الأولوية والتدرج في التنفيذ، ووضع خطة لمعالجة ما هو خارج نطاق الأمانة والرفع به للجهات ذات العلاقة.

عقِب ذلك استعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع مؤشرات قياس الأسبوع السابع لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، والتي تضمنت معالجة 7615 حاوية نظافة، و69095 م3 من الأرصفة المتهالكة، و11446 من حواجز الحفريات، و70459 م3 من حفر الشوارع، ورفع 1285 سيارة تالفة، و233853 م3 من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 2088 عمود إنارة، ومعالجة 14296 م2 من الكتابات المشوهة.