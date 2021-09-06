شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنات ومعدات تلقي الأنقاض في الأماكن الممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، ضبط الشاحنات والمعدات المخالفة، التي تلقي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، والعمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك استمرارًا لجولاتها الرقابية، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

من ناحيتها، تواصل إدارتا المراقبة والكراج، جهودهما في رفع وإزالة الملوثات البصرية العشوائية من على الطرقات في نطاق البلدية، استكمالا لحملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على صوالين الحلاقة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.