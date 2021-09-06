شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان مهجورة ومستودعات على مساحة 180 ألف م2 بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة الخبر، مؤخرًا، عددًا من المباني المهجورة وأخرى آيلة للسقوط، إضافة الى أسوار عشوائية ومستودعات قديمة، وذلك في مواقع متعددة في الخبر، بمساحة تزيد على 180 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود البلدية المتواصلة لإزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة كافة المخالفات والمسببات التي تسيء إلى الوجه الحضاري للخبر، منوهًا إلى أن الموقع الأول تم في منطقة تتجاوز مساحتها 152 ألف متر مربع على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز الساحلي، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر، وتتضمن كذلك إزالة معدات وعدد من السيارات التالفة، فيما تشمل الأعمال إضافة إلى إزالة تلك المباني رفع كافة المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل، فيما تمت إزالة مبانٍ مهجورة وأسوار عشوائية ومستودعات ومعدات بطريق الملك فهد بالخبر على أرض تزيد مساحتها على 28 ألف متر مربع.

وأكد أن الأعمال مستمرة في الموقعين والتي بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي، ويتوقع الانتهاء منها الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى حرص البلدية على مواصلة الجهود الرامية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة كافة الملاحظات أولًا بأول من خلال فريق العمل المخصص برصد ومعالجة التشوه البصري.