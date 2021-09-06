شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتابع سير العملية التعليمية والخطط المستقبلية لجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، لتقارير عن سير العملية التعليمية في جامعة الملك فيصل، وطريقة القبول والتسجيل، والخدمات التي قدمتها الجامعة لتسهيل اندماج الطلاب المستجدين في التعليم الجامعي، إضافة إلى الخطط المستقبلية للجامعة.

وأشاد سموه، خلال استقباله رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بالجهود التي تبذلها الجامعة بكل منسوبيها من أجل تطوير سير العملية التعليمية، ورفع مستوى وجودة مخرجاتها في ظل الدعم، الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة «أيدها الله».

من جهته، قدم رئيس جامعة الملك فيصل الشكر لسموه الكريم على الاهتمام والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من أجل مصلحة العملية التعليمية.