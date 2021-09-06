شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء توجيهي لـ«فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناول اللقاء التوجيهي «فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي نفذه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، لمنسوبي الفرع والهيئات بالمنطقة، مواضيع عدة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث عما يجب أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

واستهدف اللقاء، الذي ألقاه مستشار الرئيس العام الشيخ د. سليمان الرحيلي، رفع مستوى الوعي العام والتأصيل العلمي لدى منسوبي الرئاسة العامة، وتطرق لذكر نماذج من سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في دعوتهم إلى الله تعالى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مؤكدًا أن من المعروف الواجب الأمر به السمع والطاعة لولي الأمر وإظهار ذلك بين أفراد المجتمع.

من ناحيته، أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي أن هذه اللقاءات ضمن خطة عمل الإدارة العامة للتوجيه بديوان الرئاسة العامة، وتأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.