شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عقدا لإصلاح المناطق المتضررة بين تقاطعي «الرياض» و«بقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية إصلاح المناطق المتضررة، التي تقع بين تقاطع طريق الرياض وتقاطع طريق بقيق، على طريق أبو حدرية، وتُعتبر هذا المنطقة من أكثر المناطق التي تواجه بعض التحديات؛ نظرا لعبور عدد من المركبات يتجاوز 60 ألف مركبة يوميا، تمثل نسبة الشاحنات منها 36 %.

ويشهد الطريق عددًا من المطبات العرضية، وتضررا بطبقات الأسفلت، وتأتي هذه الأعمال استمرارا لما أعلنت عنه الوزارة قبل فترة أثناء مباشرتها أعمال الصيانة على الطريق، وفقا لخطة الوزارة التشغيلية لإصلاح الطريق، وبما يضمن عدم تعطل حركة المرور على الطريق، الذي يُعد من أهم الطرق في المنطقة.

وحددت الوزارة 6 عقود صيانة جذرية على أجزاء متفرقة من الطريق، بالإضافة إلى 5 عقود تنفيذ، وبدأت أعمال الصيانة من شمال جسر النابية حتى شمال جسر أبو معن بطول 40 كم في الاتجاهين، ويجري حاليا العمل على إعادة إنشاء الطريق ورفع منسوبه بطول 5 كم في ذات المنطقة، مع زيادة القطاع الإنشائي للطريق بزيادة طبقات الطريق، من طبقة القاعدة الترابية، وطبقة الأساس الحصوية، مع زيادة سمك إسفلت الطريق من 13 سم، إلى 25 سم.

وبدأت الوزارة بإصلاح الطريق من جسر أبو معن حتى رأس الخير، بطول 71 كم في الاتجاهين، مشيرةً إلى الانتهاء من إصلاح جسر النابية، من خلال رفع البلاطة الخرسانية، باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، واستبدال فواصل التمدد، وصيانة هيكل الجسر الخرساني، على أن تتواصل الأعمال على طريق أبو حدرية على المناطق المتضررة كافة، بما يضمن سلامة قاصدي الطريق.

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول إلى المركز السادس عالميا في جودة الطرق، بالإضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50 %، وهو ما يُسهم في تعزيز جودة حياة المواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفير خيارات تنقّل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.