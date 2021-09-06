شكرا لقرائتكم خبر عن جزئيا.. افتتاح الطريق الرابط بين «الظهران - بقيق» و«العقير - سلوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتحت إدارة النقل والخدمات اللوجيستية، الطريق الرابط بين طريق «الظهران - بقيق»، وطريق «العقير - سلوى»، باتجاه واحد من خليج الدانة باتجاه طريق «الظهران - بقيق».

وأوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، أنه تم إنشاء الطريق الرابط بطول 14 كم بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة لأعمال الجسور العلوية لعبور الخدمات التابعة لجهات مختلفة، وكذلك قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ المنحدر، الذي يربط طريق «الظهران - بقيق»، بطريق «العقير - سلوى»، باتجاه خليج الدانة، وذلك ضمن مشروع جارٍ تنفيذه ليسهل حركة المرور على الجزء، الذي تم فتحه أمام حركة المرور.

ويتضمن تنفيذ جسر تقاطع علوي حر الحركة «شكل ورقة البرسيم»، مع تنفيذ المنحدرات والمرتقيات الخاصة بالجسر، مع تنفيذ امتداد الطريق من الجهة الشمالية بطول 7 كم، علمًا بأن هذا المشروع يعتبر جزءًا من الطريق الرابط، الذي يربط محافظات شمال المنطقة بالمحافظات الجنوبية.

وأوضح الفرع أن الطريق الرابط عند انتهاء الأجزاء المتبقية، التي تحت الإنشاء والمستقبلية سيسهم في خدمة قطاع الخدمات اللوجيستية، وحركة الشاحنات خارج المدن، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا، ورقم 1 إقليميًا.