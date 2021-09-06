شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الوعي المجتمعي والمدرسي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، برنامجا تدريبيا لتحقيق العودة الآمنة للتعليم الحضوري، بمشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن الفعاليات التوعوية والتثقيفية تأتي لتعزيز مواجهة فيروس «كورونا» بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف: إن إدارة التعليم تستهدف ببرنامج «لعودة آمنة» كافة مكاتب التعليم بما فيها مكتب تعليم القطيف، وجميع المدارس التابعة لها، لنشر الوعي المجتمعي والمدرسي، خاصة مع عودة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأشار إلى أن البرنامج يتناول التعريف الشامل بالفيروس المستجد وطرق العدوى، وأعراض المرض، والمتحورات الجديدة والإجراءات الاحترازية المدرسية المناسبة، وآليات التعامل مع الحالات المشتبهة وأهم البروتوكولات الصحية، وكذلك التطبيقات الإلكترونية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الدور المحوري للأسرة.

وتابع أن التعاون المثمر بين التعليم والصحة أسهم في رفع كفاءة الوعي في المجتمع المدرسي لتحقيق الأمن المجتمعي، لافتا إلى التفاعل الإيجابي من أولياء الأمور مع تلك الجهود.