شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير موقع بكورنيش الدمام لتعزيز السياحة والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أمانة المنطقة الشرقية، عقدا لتطوير موقع بكورنيش الدمام، كمركز متنوع ترفيهي وسياحي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدينة الدمام على الخارطة السياحية والترفيهية.

وقالت الأمانة: إن المشروع يمثل امتدادا لمجموعة المشاريع النوعية المميزة والمتنوعة، التي تم إطلاقها في المنطقة، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تطوير مركز للترفيه والسياحة ومجموعة من المطاعم والمقاهي والخدمات المساندة والمقاهي المفتوحة وساحات متعددة الاستخدامات وممشى ومسطحات خضراء، التي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

وأكدت أنها تعمل مع جميع شركائها في المنطقة لتعزيز التنمية والاستدامة المالية ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.