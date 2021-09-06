شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: هجوم غير مقبول.. وملتزمون بشراكتنا الإستراتيجية مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم بصاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية على المنطقة الشرقية. وشددت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي أمس، أن «الهجوم هذا غير مقبول على الإطلاق» مؤكدة «أن هذه الهجمات تهدد حياة المدنيين في المملكة». وقال البيان: «نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور، ووقف هذه الهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، لا سيما هجومهم على مأرب، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع». وأضاف البيان: «يجب أن يبدأ الحوثيون العمل على حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لإنهاء هذا الصراع».

كما أدانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، الهجوم. وقالت في بيان صدر عنها: إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.