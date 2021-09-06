شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الهجوم الحوثي سلوك طائش يهدد حياة الأبرياء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت بريطانيا محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ باليستية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح أمس: «إن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية الباليستية المتعددة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية الليلة الماضية»، مؤكداً أن هذا السلوك الطائش من قبل الحوثيين يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.