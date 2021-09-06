شكرا لقرائتكم خبر عن جهود استثنائية في حماية أمن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت مواطنات بجهود قوات الدفاعات الجوية السعودية ، في التصدي لأي تهديد يمس أمن المملكة، مثمنين النجاح الباهر في إحباط جميع محاولات الجماعة الحوثية العبثية والعدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وذكرت المواطنة عبير الغامدي، أن قوات الدفاع الجوية السعودية، تشعرنا كشعب بالفخر والاطمئنان، وتعزّز من ثقتنا ودعمنا لقوات دفاع وطننا.

وقالت المواطنة أمينة الأسمري، إن قوات الدفاع الجوي السعودي تبذل جهودًا كبيرة للتصدي لهجمات الميليشيا، وتعمل على مدار 24 ساعة لتوفير الحماية لمملكتنا الحبيبة. وتابعت: أبطال قوات الدفاع الجوي السعودي هم -بعد الله- حماة سماء المملكة وأرضها، وسد منيع لردع كل مَنْ تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.

وأفادت المواطنة أحلام الغامدي، بأن قوات الدفاع الجوي السعودي تواصل تحقيق انتصاراتها، وتؤكد أن إمكاناتها تفوق كل التحديات، التي يواجهها الوطن.

وشكرت المواطنة أنفال السعود، جنودنا البواسل لدورهم في حماية أمن وأمان الوطن والمواطنين، وتصديهم لمحاولات الهجوم العبثية من العدو الحوثي، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان، ويحفظ بلادنا من الفتن.