شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا بواسل الوطن وصقور دفاعنا الجوي..أهالي ضاحية الدمام: «آمنون ومطمئنون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه مواطنون الشكر لبواسل الوطن وصقور الدفاع الجوي على جهودهم الاستثنائية في حماية سماء المملكة والأرواح والممتلكات من أي عدوان يستهدف البلاد، مجددين ثقتهم الكاملة في القوات الباسلة التي تحرص على حمايتهم من أي خطر.

وأفاد المواطن عتيق اليامي بأن جهود رجال الدفاع الجوي مذكورة ومشكورة، وبفضل الله ثم بفضلهم تفادينا العدوان ولم تحدث سوى آثار طفيفة، ونحمد الله عز وجل أن سلم أرواح الأبرياء من هذا الاعتداء الإرهابي.

ووجه المواطن سعيد الصقور شكره لرجال الدفاع الجوي وقواتنا المسلحة على جهودهم الكبيرة في حماية الأرواح والمنشآت المدنية، مثمنا جهود الجهات الأمنية التي باشرت الموقع في أسرع وقت، وحرصت على سلامة المنشآت والأرواح.

وذكر مختار الناصر أن رجال الدفاع الجوي هم الدرع الذي يحمي سماء المملكة ولله الحمد، وأقل ما نقدمه لهم هو كلمة شكر ودعوة صادقة بأن ينصرهم على عدوهم وعدونا، وأكد أن الحياة طبيعية ولم يتأثر أي فرد بهذا العدوان الإرهابي، بل زادنا جميعا قوة وتماسكا.

وقال المواطن عبدالرحمن العبداللطيف: «نحن وطن شامخ ليس في قواميسه معنى للهلع ولا يعترف بكلمات الخوف ومرادفاتها، فهذه المملكة العظيمة أسست على أيدي شجعان بواسل توارثوا راية الإقدام والقوة والدفاع عن تراب هذا الوطن جيلا بعد جيل».

وأشاد المواطن عبيد الشمري بما تقوم به قواتنا المسلحة التي تصدت للهجمات الأخيرة على المملكة، مشيرا إلى أنها درع على أهبة الاستعداد دائما لصد مثل هذه الأعمال العدائية، والتي لم تزدنا إلا ترابطا وحبا لوطننا.

وبين عبدالله التميمي أننا كمواطنين نقف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة وأبطال الحد الجنوبي الذين لهم كل الفضل - بعد الله - في التصدي للمهاترات الحوثية، مضيفا: «لله الحمد ننعم بخيرات كثيرة من أهمها التفافنا حول قادتنا وطاعتنا لولاة أمرنا، وهو الأمر الذي سيعجل بنهاية الإرهاب الحوثي قريبا بإذن الله».

يقظة واستعداد

وأبدى المواطن عبدالرحمن الحويطي عظيم شكره وامتنانه لأبطال الحد الجنوبي وقواتنا المسلحة على ما يقومون به من أعمال وجهود جبارة تصدت للهجمات الجبانة على مواقع في المملكة وهو يؤكد يقظة أبطالنا البواسل واستعدادهم للذود عن بلادنا في أي وقت وكل حين.

وقال: «كلنا فداء للوطن ولكل شبر فيه لأن كل قطعة منه هي أمن وأمان لنا فيجب أن نحميه وأن نرعاه وأن نكون الذراع الرئيسة الذي يذود عنه كيد الأشرار وأن نعمل على نهضته وتطويره، ولا نلتفت إلى الوراء نتيجة هجمات جبانة»، داعيا العلي القدير أن يحفظ الوطن من كل شر ومكروه وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.

جنودنا بواسل

ورفع صالح الدريويش شكره لله ثم لأبطال الحد الجنوبي ولكل مرابط على ثغور الوطن،الذين هم حماتنا بعد الله في الخطوط الأولى. وقال إن ما تملكه المملكة من قوة وعتاد قوي أساسه الإيمان بالله، موجها التحية والتقدير لرجال الأمن والدفاع.