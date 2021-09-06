شكرا لقرائتكم خبر عن عشوائية الميليشيا.. «رهان خاسر» في معركة إثبات الذات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفق مختصون على أن الاعتداءات الفاشلة من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المواطنين والمقيمين والمنشآت الحيوية تثبت للعالم أنها منظمة إرهابية، كما أنها تمثل محاولة جديدة لإثبات الذات بعد الخسائر المتتالية للميليشيا، مشيدين بدور رجال الدفاع الجوي السعودي في تصديهم واعتراضهم للأهداف المعادية الموجهة تجاه المدنيين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

ورقة ضغط

وقال اللواء متقاعد مسفر الغامدي: بعد الأحداث الأخيرة في أفغانستان وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تغيير الإستراتيجية الأمريكية في العالم، رأت إيران أن توجه رسالة للعالم بأنها موجودة، كورقة ضغط في مفاوضات البرنامج النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم.

وثمن اللواء متقاعد متعب العتيبي النجاحات المتتالية لقوات الدفاع الجوي السعودي وقدرته وتمكنه من اعتراض تلك الصواريخ وصدها عن تحقيق أهدافها المتعمدة ضد المدنيين والممتلكات، مما يجعلنا نفتخر بمنسوبي قواتنا المسلحة في تمكنهم من صد العدوان وحماية الحدود من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال إن قوات التحالف سترد على مصادر تلك الصواريخ ومنصات إطلاقها وفق القانون الدولي.

كفاءة في التصدي

وذكر اللواء متقاعد سالم الزهراني أن الاعتداءات المتكررة على المواقع المدنية والمنشآت الحيوية دليل على أن هذه الميليشيات لا تقيم أي وزن لحقوق الإنسان، وتثبت للعالم أجمع أنها منظمة إرهابية، ولكن، بحمد الله، تتمكن قوات الدفاع الجوي من التصدي لهذه الهجمات الإرهابية بكل كفاءة واقتدار.

منظومة متطورة

وأوضح المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن الإرهاب الحوثي رفع من وتيرة اعتداءاته على الأعيان المدنية بعدما شعر بخسارته الكثير من المواقع والآلاف من عناصره في معارك مأرب، فمنذ بداية العام الميلادي تمت تصفية أكثر من عشرة آلاف عنصر إرهابي حوثي وصد أكثر من 300 هجوم حوثي في جبهات مأرب.

وبين خبير القانون الجنائي الدولي ومكافحة الإرهاب وتمويله المستشار محسن عبيد الحازمي أن الدفاعات السعودية وقوتها وما تملكه من منظومة صاروخية متطورة وعالية الجودة، تستطيع التصدي لأي عدوان وأثبتت للعالم أنها قوة صامدة وضاربة، واستطاعت حماية الأعيان والأرواح .