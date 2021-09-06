شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1495 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021م، من انتزاع 1,495 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و834 لغمًا مضادًا للدبابات، و646 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

ونُزع في محافظة عدن 86 لغمًا مضادًا للدبابات و132 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة، و424 لغما مضادا للدبابات، ونزع لغمين اثنين مضادين للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 45 لغمًا مضادًا للدبابات و65 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.