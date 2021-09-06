شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نظام رقابة «إلكترونيا» على المستودعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى الديوان العام للمحاسبة خطواته الأخيرة لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني للرقابة على المستودعات الحكومية ضمن منظومة «شامل»، حيث سيمكّن النظام الديوان من أتمتة الرقابة على المستودعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية المشمولة برقابته، وذلك لدعم التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتم العمل على النظام من خلال عدة مراحل ولفترة زمنية امتدت لأكثر من أربع سنوات، حيث لاحظ الديوان في إطار سعيه لمراجعة وتحديث وتطوير الأدلة والمعايير واللوائح والأنظمة أنه مضى على صدور «قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية» أكثر من ثلاثين عامًا؛ مما جعلها لا تتناسب مع ما طرأ من تغيّرات وتطورات خلال هذه الأعوام في آلية إدارة وتنظيم المستودعات، ثم بدأ الديوان في المرحلة الثانية بتشكيل فريق عمل لمراجعة «قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية»، والذي توصل إلى عدم ملاءمة أنظمة المستودعات، وضعف الرقابة عليها، وحاجة هذه القواعد إلى تعديل معظم موادها وإضافة مواد جديدة.

وبدأ العمل في المرحلة الثالثة «التطويرية» على تحديث «قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية»، وتعميمها على الجهات المشمولة برقابة الديوان للعمل بموجبها بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تمت أتمتة نماذج الأوراق ذات القيمة الخاصة بالمستودعات الحكومية، وتحديث الأحكام الخاصة بها.