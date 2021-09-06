شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين.. وزير البيئة يدشن مشروع صوامع ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب م. عبدالرحمن الفضلي أمس، مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع.

وألقى محافظ المؤسسة م. أحمد الفارس كلمة عبّر خلالها عن اعتزازه وجميع منسوبي المؤسسة برعاية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- افتتاح فرع المؤسسة بينبع، مقدمًا شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة على تدشينه المشروع، الذي سيلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والقطاعات الأخرى المتعلقة بالصناعات الغذائية في المملكة.

وأشار م. الفارس إلى أن الدولة أنشأت هذه المؤسسة في العام 1392هـ إدراكا منها لأهمية هذا القطاع، الذي بدأ بفرع وحيد وبطاقة تخزينية وإنتاجية محدودة، مبينا أنه بافتتاح الفرع الخامس عشر للمؤسسة سيصل إجمالي طاقاتها التخزينية إلى حدود «3.5» مليون طن.

وأوضح أن المشروع بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 364 مليون ريال، ويعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الإستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح، وتعزيز طاقات استقبال الحبوب، مفيدًا أن المشروع يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ 120 ألف طن متري، ومعدات لتفريغ السفن على رصيف الميناء بطاقة 1000 طن/الساعة، وبرج تشغيل بكامل معداته لنقل الغلال وتوزيعها داخل الصوامع إضافة إلى المختبرات، وأنظمة التحكم الآلي، وكامل خطوط المرافق، وشبكات متكاملة لصرف الأمطار، وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومحطة احتياطية لتوليد الكهرباء، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية الأخرى.

وشاهد وزير البيئة والمياه والزراعة والحضور عرضا مرئيا عن المشروع، الذي نفذته إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، ثم دشن فرع المؤسسة بميناء ينبع التجاري.