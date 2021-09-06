شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: نسعى للاستفادة من التجارب الناجحة للأسواق العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، إن منظومة الموارد البشرية في المملكة تسعى دائما لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من التجارب الناجحة في أسواق العمل العربية.

وأكد، خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، أهمية رؤية المملكة 2030 في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت؛ لدورهم المهم في رفع ودعم الاقتصاد وخلق فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى إطلاق حكومة المملكة عددًا من المبادرات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وآثارها على رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأعرب «أبوثنين» عن جزيل الشكر والتقدير لمصر الشقيقة؛ على الاستضافة ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وناقش المشاركون في المؤتمر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرضوا تقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما سيُناقش خلال المؤتمر بند أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، وكذلك بند متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.

وقد سبق المؤتمر، اجتماع لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، للتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة.