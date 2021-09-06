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السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين

بداية إلى العديد من الأعمال المباركة المماثلة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالأستوديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

‏وقال السديس: إنه جدير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين.

السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين - متابعات الخليج 365

بداية أعمال مباركة: 

كما أكد أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المباركة المماثلة له، والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة، سائلًا الله للجميع دوام التوفيق والسداد، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يذكر أن الرئيس العام دشن أستوديو الحرمين الشريفين؛ ليكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرًا من التواصل والتعاون.

السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين - متابعات الخليج 365 السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين - متابعات الخليج 365 السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين - متابعات الخليج 365 السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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