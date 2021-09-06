«الشؤون البلدية» تدعو لتحديث الرخص التجارية عبر رمز الاستجابة السريع

الرياض - محمد عبدالله - دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من لم يبادر حتى الآن بتحديث رخصته التجارية من خلال منصة بلدي.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، حثت من خلاله على إصدار ملصق "رأيك يفرق" المتضمن رمز الاستجابة السريع وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

طباعة رمز الإستجابة السريع

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع عبارة عن إجراء يصدر عنه طباعة ملصق رمز الاستجابة السريع QR Code للرخصة التجارية ثم تعليق الملصق في واجهة المحل.

وأوضحت الوزارة أن خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع QR Code لا تتطلب أي اشتراطات أو موافقات حكومية، لافتة أن كل ما يتطلبه الأمر للاستفادة من الخدمة أن تكون الرخصة التجارية سارية.

وبينّت الشؤون البلدية والقروية والإسكان طريقة وآلية وكيفية القيام بالاستفادة من خدمة خدمة طباعة رمز الاستجابة السريع، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- القيام بالدخول إلى النظام

- إدخال بيانات المستخدم (رقم الهوية، الإقامة) وكلمة المرور وكود الأمان.

- اضغط على زر تسجيل الدخول.

- يتم إرسال كود التحقق على جوال المستخدم المسجل ليتم إدخاله في حقل (كود التحقق).

- اضغط على زر دخول.

- اختيار الرخصة.

- تحديث بيانات الرخصة.

- طباعة ملصق رمز الاستجابة السريع QR Code.

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