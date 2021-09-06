بالصور.. أمير حائل يفتتح مركز المنتزه للدفاع المدني

الرياض - محمد عبدالله - افتتح الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مركز المنتزه للدفاع المدني.

ونشرت أمانة حائل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن الأمير عبدالعزيز قام بافتتاح 5 مراكز بالمنطقة تم افتتاحها (عن بعد) شملت "مركز أجا، والطريق الدائري، والخطة، والشملي، ومركز المخطط بالحائط".

كما اطلع الأمير عبدالعزيز على عرض مرئي وتجول داخل مبنى مركز المنتزه واستعرض القوى البشرية والتجهيزات الفنية التابعة للمركز.

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