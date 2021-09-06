نشرة «عاجل».. جرعة لقاح كورونا ثالثة لبعض الفئات.. و4 قرارات من «التعليم» بشأن اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها تقرير استخباراتي يحذر من عملية إرهابية في ذكرى ١١ سبتمبر، وارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 38 مليونًا، وإنجلترا تُمطر شباك أندورا برباعية.

4 قرارات من «التعليم» بشأن اليوم الوطني.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى منسوبيها بشأن اليوم الوطني الحادي والتسعين للملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس 16/2/1443هـ، إبرازًا لدور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم وجهت بتنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني (91) تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه (هي لنا دار) وفق الإطار العام المرفق.

«الصحة» تعلن إعطاء جرعة لقاح كورونا ثالثة وتحدد الفئات المستهدفة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

أمانة مكة تطالب أصحاب المباني بنقل مخلفاتهم إلى المردم العام

حثت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المباني تحت الإنشاء بضرورة نقل مخلفاتهم إلى المردم العام.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضرورة التأكد من العقود المبرمة بينهم وبين الناقلين المختصين لذلك، وطلبهم ما يثبت توريدها للمردم العام.

60 ثانية تنقذ طفلًا مصريًا بالرياض من الموت.. ما علاقة «الهلال الأحمر»؟

60 ثانية فقط كانت كفيلة بإنقاذ طفل مصري من الغرق في أحد الاستراحات بالرياض، بعد اتصال والده بالهلال الأحمر وتنفيذ التعليمات بدقة لحين وصول سيارة الإسعاف.

ووثق مقطع فيديو نشره برنامج "الراصد" المذاع على "قناة الإخبارية"، تفاصيل عملية إنقاذ الطفل، حيث سُمع صوت موظف بالهلال الأحمر وهو يتلقى الاتصال من الأب بعد سقوط ابنه في أحد المسابح.

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 38 مليونًا

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 38 مليونًا، مشيرة إلى أن 15.5 مليون شخص تلقوا جرعتين.

وكان وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية عبدالله بن مفرح عسيري، قد كشف عن طبيعة متحورات فيروس كورونا والتي أثارت حالة من القلق حول العالم.

«الإرياني»: انتهاكات الحوثيين بحق أهالي «رحبة» بمأرب جرائم حرب

أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، الأحد، جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

وقال الإرياني، في تغريدات عبر "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبه بمحافظة مأرب، وقصفها العشوائي للقرى والمنازل ومخيمات النزوح بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا.

بريطانيا تدين الاعتداءات الحوثية: عمل «أرعن» يعيق جهود إحلال الاستقرار بالمنطقة

أدانت وزارة الخارجية البريطانية، الاعتداءات المتعددة بصواريخ حوثية باليستية تجاه السعودية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاعتداءا الحوثية، عمل «أرعن» من جانب ميليشيا الحوثي يهدد مدنيين أبرياء ويعيق الجهود الرامية لإحلال الاستقرار في المنطقة.

«الاستخبارات الأمريكية» تحذر من احتمالية وقوع عمل إرهابي في ذكرى 11 سبتمبر

قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الوطني والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب مذكرة استخباراتية مشتركة تتوقع استغلال الجماعات الإرهابية حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في شن هجوم جديد يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلا عن شبكة CNN الأمريكية، إلى أن المذكرة الاستخباراتية ترجح ألا يكون اعتماد الجماعات الإرهابية على عناصر محليون من الداخل الأمريكي في إشارة إلى احتمال الاعتماد على عمليات من الخارج.

إنجلترا تُمطر شباك أندورا برباعية وتواصل صدارة مجموعتها في تصفيات المونديال

سحق منتخب إنجلترا ضيفه أندورا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على أرضية ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة بدور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وافتتح جيسي لينجارد التسجيل لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة عشر، قبل أن يُعزز زميله هاري كين النتيجة من ركلة جزاء احتسابها الحكم نستاسيوس بابابيترو في الدقيقة 72 من عُمر المباراة.

إلغاء مباراة المغرب وغينيا بسبب الوضعين الأمني والسياسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تأجيل المباراة التي تجمع منتخبي المغرب وغينيا، التي كانت مقررة غدًا على ملعب لاسانا كونتي، في العاصمة كوناكري، ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك بسبب تردي الوضعين السياسي والأمني في غينيا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: «الوضع السياسي والأمني الحالي في غينيا متقلب للغاية، ويتم مراقبته عن كثب من قبل الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم».