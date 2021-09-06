هل ضريبة «القيمة المضافة» تشمل الجهات التعليمية؟ مسؤول بـ«الزكاة» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة حمود الحربي أن الجهات التعليمية لا يوجد عليها تكلفة ضريبية؛ لأن ضريبة القيمة المضافة تُحمل على المستفيد من الخدمة.

وأضاف الحربي، لبرنامج "يا هلا" المذاع على "روتانا خليجية" أن الجهات التعليمية لا تتحمل أي ضريبة سواء كان هناك ضريبة أو عدم وجود ضريبة، ولكن لو قامت بعض الجهات التعليمة برفع الأسعار فهنا يمكن لوزارة التجارة أن تتدخل".

وتابع "كما هو معروف يمكن لوزارة التجارة إمكانية أن تقوم بمراجعة هذه الأسعار والتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التعليم والتأكيد أن هذه الجهات ملتزمة بما تصدره الجهات المختصة بشأن الأسعار".

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أكدت أنَّ الدولة تتحمَّل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، والتي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتمّ بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

اقرأ أيضًا:

هيئة الزكاة: الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية الأهلية للمواطنين