شهرت وزارة التجارة، بـ 10 أشخاص من مصدري شيكات بدون رصيد، معلنة العقوبات الصادرة ضدهم. وتنوعت العقوبات الصادرة بحقهم ما بين السجن لمدة تبدأ من 15 يومًا حتى 11 شهرًا، وكذلك فرض غرامات مالية تبدأ من 2000 ريال حتى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى إلزامهم بالتشهير على نفقتهم.



كانت هذه تفاصيل خبر التشهير بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.