توقعات بـ أمطار رعدية ورطوبة عالية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

ارتفاع نسبة الرطوبة:

كما توقع مركز الأرصاد أن تمتد الحالة إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.



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