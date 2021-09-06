، اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن : إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا

أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين بقرار من حكم المباراة، مشيرًا إلى أن الحكم سيرفع تقريره إلى لجنة الانضباط في الفيفا لاتخاذ قرار بشأنها.

وتوقفت المباراة بين الغريمين التقليديين المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني الأحد في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد دقائق معدودة على انطلاقها بسبب مخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس. والهدف من دخول السلطات الصحية كان المطالبة بسحب ثلاثة لاعبين من التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني نتيجة وجودهم في إنجلترا في الأيام الـ14 الأخيرة التي سبقت وصولهم إلى البرازيل، وبالتالي يتوجب إدخالهم الحجر الصحي.

ووفقًا لوكالة المراقبة الصحية الوطنية البرازيلية، قدم لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو (توتنهام) والحارس إيميليانو مارتينيس (أرسنال) وإيميليانو بوينديا (أستون فيلا) "معلومات مغلوطة" عند دخولهم البرازيل.

واتُهم الأربعة بأنهم لم يكشفوا عن قضائهم بعض الوقت في المملكة المتحدة في الأيام الـ 14 التي سبقت وصولهم إلى البرازيل لملاقاة منتخبها في إعادة لنهائي كوبا أمريكا التي تفوقت فيه الأرجنتين هذا الصيف على غريمتها 1-صفر في "ماراكانا".

ويحظر قرار وزاري يعود تاريخه إلى 23 يونيو دخول أيّ شخص أجنبي من المملكة المتحدة أو الهند أو جنوب إفريقيا إلى الأراضي البرازيلية في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا ولاسيما المتحورة دلتا.

وقالت وكالة المراقبة الصحية البرازيلية إنّ دخول اللاعبين الأربعة الأراضي البرازيلية "يمثل خطرًا صحيًا ونوصي السلطات الصحية المحلية (في ساو باولو) بأمر الحجر الصحي الفوري للاعبين الذين يُحظر عليهم المشاركة في أي نشاط والبقاء على الأراضي البرازيلية" بحسب البيان.

وقالت وكالة المراقبة الصحية الوطنية إنّه تم إخطار الشرطة الفيدرالية البرازيلية "لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور".

لكن ثلاثة من هؤلاء اللاعبين وهم الحارس مارتينيس ولو سيلسو وروميرو بدؤوا المباراة أساسيين، فيما كان بوينديا الغائب الوحيد عن التشكيلة بأكملها.