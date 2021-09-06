، واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتها ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاقتها.
ويأتي ذلك بعد اقتحام بعض أفراد "أنفيسا"، الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، أرضية الملعب، ومطالبتهم بإيقاف المباراة بسبب مشاركة أربعة من لاعبي منتخب الأرجنتين مع مخالفتهم لقواعد الحجر الصحي.
وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجرًا صحيًّا على القادمين من بريطانيا.
وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.
ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.
ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزَين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.
واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-05
توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاقتها.
ويأتي ذلك بعد اقتحام بعض أفراد "أنفيسا"، الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، أرضية الملعب، ومطالبتهم بإيقاف المباراة بسبب مشاركة أربعة من لاعبي منتخب الأرجنتين مع مخالفتهم لقواعد الحجر الصحي.
وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجرًا صحيًّا على القادمين من بريطانيا.
وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.
ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.
ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزَين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:01 PM
توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، وذلك بعد مرور خمس دقائق على انطلاقتها.
ويأتي ذلك بعد اقتحام بعض أفراد "أنفيسا"، الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، أرضية الملعب، ومطالبتهم بإيقاف المباراة بسبب مشاركة أربعة من لاعبي منتخب الأرجنتين مع مخالفتهم لقواعد الحجر الصحي.
وجاء 4 لاعبين أرجنتينيين إلى البرازيل من إنجلترا، وهم كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو وإيميليانو مارتينيز وبونديا، بينما تفرض البرازيل حجرًا صحيًّا على القادمين من بريطانيا.
وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية.
ولم يُتخذ أي قرار رسمي بشأن استكمال المباراة من عدمها حتى لحظة كتابة هذه الأسطر.
ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022" بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، ويليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزَين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.
، واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر واقعة غريبة: توقُّف مباراة البرازيل والأرجنتين بعد خمس دقائق على انطلاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.