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محمد بن مسعود - الدمام - قال أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد إن أولوية إدارة النادي الموسم الحالي هي تحقيق لقب الدوري الغائب منذ فترة طويلة.
وتحدث كعكي عن أن الاتحاد فقد لقب الدوري الموسم الماضي لأنه لا يملك مهاجماً صريحاً وأن الفريق لا يملك مهاجماً منذ نحو خمسة مواسم.
وعن انسحاب الاتحاد من صفقة انسيلمو لاعب الوحدة قال :" كان خياراً ثانياً أو ثالثاً وعندما تمت طمأنتنا عن قدرة كريم الأحمدي على الاستمرار أعلنا انسحابنا".
وعن مدرب الفريق السابق كاريلي قال:" كان لديه مشاكل عدة مع اللاعبين وهناك أشياء صعب الحديث عنها عن المدرب".
وتحدث كعكي في تصريحات إذاعية عن محترف النصر عبدالرزاق حمدالله حيث قال :" لا أنفي ولا أؤكد حقيقة عرض حمدالله على الاتحاد مع تكفلهم بنصف راتبه."
"كعكي" نائب رئيس "الاتحاد" : أولوياتنا تحقيق الدوري ولن أتحدث عن "حمدالله"!محمد السيّد الخليج 365 2021-09-05
قال أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد إن أولوية إدارة النادي الموسم الحالي هي تحقيق لقب الدوري الغائب منذ فترة طويلة.
وتحدث كعكي عن أن الاتحاد فقد لقب الدوري الموسم الماضي لأنه لا يملك مهاجماً صريحاً وأن الفريق لا يملك مهاجماً منذ نحو خمسة مواسم.
وعن انسحاب الاتحاد من صفقة انسيلمو لاعب الوحدة قال :" كان خياراً ثانياً أو ثالثاً وعندما تمت طمأنتنا عن قدرة كريم الأحمدي على الاستمرار أعلنا انسحابنا".
وعن مدرب الفريق السابق كاريلي قال:" كان لديه مشاكل عدة مع اللاعبين وهناك أشياء صعب الحديث عنها عن المدرب".
وتحدث كعكي في تصريحات إذاعية عن محترف النصر عبدالرزاق حمدالله حيث قال :" لا أنفي ولا أؤكد حقيقة عرض حمدالله على الاتحاد مع تكفلهم بنصف راتبه."
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:54 PM
قال أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد إن أولوية إدارة النادي الموسم الحالي هي تحقيق لقب الدوري الغائب منذ فترة طويلة.
وتحدث كعكي عن أن الاتحاد فقد لقب الدوري الموسم الماضي لأنه لا يملك مهاجماً صريحاً وأن الفريق لا يملك مهاجماً منذ نحو خمسة مواسم.
وعن انسحاب الاتحاد من صفقة انسيلمو لاعب الوحدة قال :" كان خياراً ثانياً أو ثالثاً وعندما تمت طمأنتنا عن قدرة كريم الأحمدي على الاستمرار أعلنا انسحابنا".
وعن مدرب الفريق السابق كاريلي قال:" كان لديه مشاكل عدة مع اللاعبين وهناك أشياء صعب الحديث عنها عن المدرب".
وتحدث كعكي في تصريحات إذاعية عن محترف النصر عبدالرزاق حمدالله حيث قال :" لا أنفي ولا أؤكد حقيقة عرض حمدالله على الاتحاد مع تكفلهم بنصف راتبه."
، "كعكي" نائب رئيس "الاتحاد" : أولوياتنا تحقيق الدوري ولن أتحدث عن "حمدالله"! ،
المصدر : الخليج 365
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