وفاتان و3 مصابين في حادث مروري برجال ألمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أسفر حادث مروري عن سقوط وفاتين و3 مصابين في رجال ألمع.

تفاصيل الحادث:

وصرح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أحمد الألمعي، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على رقم الطوارئ 997 من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم وذلك على طريق الحبيل الدرب في محافظة رجال ألمع، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وعند وصول أول فرقة إسعافية تبين أنه حادث تصادم لمركبتين، ونتج عن هذا الحادث وفاتان و3 مصابين؛ شخصان حالتهما خطيرة وحالة متوسطة.

ولفت إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام، مهيبًا بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة مع أهمية ربط حزام الأمان.

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