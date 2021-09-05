اخبار السعوديه

أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من سند محمد بن سلمان

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من سند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من سند محمد بن سلمان

قدم مبادرات إنسانية لتقديم مجتمع مترابط ونفع مستدام

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض برنامج سند محمد بن سلمان المبادرات الإنسانية التي قدمها بهدف تقديم مجتمع مترابط ونفع مستدام.

دعم غير مسترد: 

وأوضح البرنامج، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يقدم دعمًا ماليًّا غير مسترد وغير مشروط ودعمًا للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة، وكذلك يقدم دعمًا للمنصات الخيرية.

أكثر من 300 ألف مستفيد: 

ولفت سند محمد بن سلمان إلى أنه استفاد من الدعم أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة، وأكثر من 70 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

 

أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من سند محمد بن سلمان - متابعات الخليج 365

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا