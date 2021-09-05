الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من سند محمد بن سلمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض برنامج سند محمد بن سلمان المبادرات الإنسانية التي قدمها بهدف تقديم مجتمع مترابط ونفع مستدام.

دعم غير مسترد:

وأوضح البرنامج، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يقدم دعمًا ماليًّا غير مسترد وغير مشروط ودعمًا للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة، وكذلك يقدم دعمًا للمنصات الخيرية.

أكثر من 300 ألف مستفيد:

ولفت سند محمد بن سلمان إلى أنه استفاد من الدعم أكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة، وأكثر من 70 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.



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