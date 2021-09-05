أمن الدولة: بادروا بالاتصال على الرقم 990 لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت رئاسة أمن الدولة لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها، وإحباط مخططاتها بالمبادرة بالاتصال على الرقم (990).

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة على أهمية التبرع عبر الجهات الرسمية المعتمدة؛ وذلك تعزيزًا لسلامة العمل الخيري.

تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة:

وقالت الرئاسة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التبرع عبر الجهات والمنصات المعتمدة تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة”.



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