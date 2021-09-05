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شكرا لقرائتكم أمن الدولة: بادروا بالاتصال على الرقم 990 لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
أمن الدولة: بادروا بالاتصال على الرقم 990 لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت رئاسة أمن الدولة لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها، وإحباط مخططاتها بالمبادرة بالاتصال على الرقم (990).
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة على أهمية التبرع عبر الجهات الرسمية المعتمدة؛ وذلك تعزيزًا لسلامة العمل الخيري.
تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة:
وقالت الرئاسة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التبرع عبر الجهات والمنصات المعتمدة تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة”.
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