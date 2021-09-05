الصحة: إعطاء لقاحات كورونا لأقل من 12 عاما لا يزال تحت الدراسة

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وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس «إن إضافة الجرعة الثالثة في المملكة سيكون للفئات التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء، مبينا أن احتمالية الإصابة تنخفض بعد مرور 4 أسابيع من التحصين بجرعتين.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أهمية استكمال جرعتي اللقاح للحماية من مضاعفات الفيروس ومواجهة المضاعفات طويلة الأمد، وأن 10 % إلى 30% في العالم من المتعافين من كورونا يعانون من مضاعفاتها طويل الأمد وأكد الدكتور العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين، مبينا أن تراجع المنحنى في المملكة يجب أن يقابله تلقي اللقاحات ومواصلة تطبيق الإجراءات.
وأضاف «إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة بلغ 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص».
حالة نشطة 2602
حالات وفاة جديدة 7
حالات شفاء جديدة 219
حالة حرجة 723
إجمالي الوفيات 8579
إصابة جديدة 120
إجمالي حالات الشفاء 534,062
إجمالي الإصابات 545,243
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