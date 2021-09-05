شكرا لقرائتكم خبر الصحة: إعطاء لقاحات كورونا لأقل من 12 عاما لا يزال تحت الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إعطاء لقاحات كورونا لمن هم أقل من 12 عاما، لا يزال تحت الدراسة، لافتا إلى أن متحور «مو» تم رصده أخيرا في بعض دول العالم، وهو مثير للاهتمام حتى الآن وتحت البحوث والدراسات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس «إن إضافة الجرعة الثالثة في المملكة سيكون للفئات التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء، مبينا أن احتمالية الإصابة تنخفض بعد مرور 4 أسابيع من التحصين بجرعتين.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أهمية استكمال جرعتي اللقاح للحماية من مضاعفات الفيروس ومواجهة المضاعفات طويلة الأمد، وأن 10 % إلى 30% في العالم من المتعافين من كورونا يعانون من مضاعفاتها طويل الأمد وأكد الدكتور العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين، مبينا أن تراجع المنحنى في المملكة يجب أن يقابله تلقي اللقاحات ومواصلة تطبيق الإجراءات.

وأضاف «إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة بلغ 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص».

حالة نشطة 2602

حالات وفاة جديدة 7

حالات شفاء جديدة 219

حالة حرجة 723

إجمالي الوفيات 8579

إصابة جديدة 120

إجمالي حالات الشفاء 534,062

إجمالي الإصابات 545,243