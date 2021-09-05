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السعودية | الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات أفغانستان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، الأحد، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان، نقلا عن وكالة الأنباء (واس)

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وأكد ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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