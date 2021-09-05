السعودية | الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات أفغانستان

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان تطورات أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، الأحد، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)

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وأكد ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.

