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قالت النيابة العامة إنه يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية؛ الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
وأكدت أنه يعاقب كل من استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظاماً تسجيله كعلامة تجارية، مثل التعبير أو الإشارة أو الرسم المخل بالدين، أو ما يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، أو الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل.
وأشارت إلى أن عقوبة ذلك تتمثل بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 12:10 AM
أشارت إلى أن العقوبة تتمثل بالحبس 3 أشهر وبغرامة تصل إلى 20 ألف ريالالنيابة العامة: هذا ما يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية
قالت النيابة العامة إنه يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية؛ الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
وأكدت أنه يعاقب كل من استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظاماً تسجيله كعلامة تجارية، مثل التعبير أو الإشارة أو الرسم المخل بالدين، أو ما يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، أو الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل.
وأشارت إلى أن عقوبة ذلك تتمثل بالحبس مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال.
، النيابة العامة: هذا ما يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية ،
المصدر : الخليج 365
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