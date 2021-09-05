شكرا لمتابعة خبر عن قانونية: لا يحق للزوج الزام زوجته الموظفة على المشاركة في إيجار المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت القانونية غادة العيدي أن النفقة واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة موظفة أو غنية أو ملياردية.

وأكدت أيضًا أن النفقة تشمل الأساسيات القائمة عليها الحياة مثل "السكن، الأكل، الكسوة".

وأشارت "العيدي" إلى أنه لا يحق للزوج إلزام الزوجة الموظفة على المشاركة في الإيجار، قائلة: "وتراه رأي قانون مو شخصي يعين لا تشخصنون الرد".

وجاء ذلك ردًا منها على تساؤل متابعة لها عبر حسابها على "سناب شات" مفاده: "ما هى النفقة الواجبة على الزوج واللي يحث للزوجة الموظفة الحصول عليها ؟ وهل يحق له أن يجبر الزوجة على المشاركة في اجار المنزل ؟ ".