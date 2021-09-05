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وكيل الصحة:"ليس من الحكمة إلغاء موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية بسبب عدم توفر فايزر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، "ليس من الحكمة أن تلغي موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية لأنك تبحث فقط عن فايزر".

وأوضح عبدالله عسيري:"فايزر ومودرنا نفس التقنية والمنشأ ونتائج الفعالية والسلامة لهما متطابقة وليس لأحدهما تفضيل على الأخر إطلاقًا".

وتابع:"أسترازينيكا غير مجاز حاليًا لمن هم دون سن 18 سنة"، ويأتي ذلك بعد امتناع عدد من الآباء عن تطعيم أبنائهم بالجرعة الثانية لكورونا بسبب عدم توافر فايزر.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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