شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة:"ليس من الحكمة إلغاء موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية بسبب عدم توفر فايزر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، "ليس من الحكمة أن تلغي موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية لأنك تبحث فقط عن فايزر".

وأوضح عبدالله عسيري:"فايزر ومودرنا نفس التقنية والمنشأ ونتائج الفعالية والسلامة لهما متطابقة وليس لأحدهما تفضيل على الأخر إطلاقًا".

وتابع:"أسترازينيكا غير مجاز حاليًا لمن هم دون سن 18 سنة"، ويأتي ذلك بعد امتناع عدد من الآباء عن تطعيم أبنائهم بالجرعة الثانية لكورونا بسبب عدم توافر فايزر.