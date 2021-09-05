شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بعدد من مصدري الشيكات دون رصيد من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر".

وتضمنت القائمة أسماء 10 مخالفين وصدرت بحقهم عدد من العقوبات تتضمن السجن لمدة شهر وغرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته، أما العقوبة الثانية السجن لمدة شهرين وغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

فيما نصت العقوبة الثالثة على غرامة مالية ألف ريال مع التشهير على نفقته، أما العقوبة الرابعة فتضمنت السجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة مالية المسمائة ريال مع التشهير على نفقته، بينما جاءت عقوبة المخالف الخامس السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

وتضمنت عقوبة المخالف السادس السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته، والسجن لمدة شهر ونصف وغرامة مالية عشرة آلاف ريال مع التشهير على نفقته على المخالف السابع.

وبلغت عقوبة المخالف الثامن والتاسع غرامة مالية ألف ريال مع التشهير على نفقته، أما المخالف العاشر فحكم عليه بالسجن لمدة أحد عشر شهرا وغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.