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"الفراج" للسفير الفرنسي بالرياض بعد حظر حسابه:"من يُحاضر علينا عن الحريّات لا يتحمل رأي آخر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على حظر سفير فرنسا في الرياض لودوفيك بوي، لحسابه بسبب نقده لفرنسا في بعض التغريدات.

وقال أحمد الفراج:"بلغ الحرص الغربي على الديمقراطية والحريّات أن سعادة سفير فرنسا في الرياض حظر حسابي بسبب نقدي الناعم ببضع تغريدات لفرنسا".

وأوضح:" لا زلت أحسن الظن وأقول إن من حظر حسابي ربما يكون الأخ العربي اليساري الذي يدير حساب سعادة السفير"، لافتا:" الخلاصة: من يُحاضر علينا عن الحريّات لا يتحمل رأي آخر".

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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