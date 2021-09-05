شكرا لمتابعة خبر عن "الفراج" للسفير الفرنسي بالرياض بعد حظر حسابه:"من يُحاضر علينا عن الحريّات لا يتحمل رأي آخر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على حظر سفير فرنسا في الرياض لودوفيك بوي، لحسابه بسبب نقده لفرنسا في بعض التغريدات.

وقال أحمد الفراج:"بلغ الحرص الغربي على الديمقراطية والحريّات أن سعادة سفير فرنسا في الرياض حظر حسابي بسبب نقدي الناعم ببضع تغريدات لفرنسا".

وأوضح:" لا زلت أحسن الظن وأقول إن من حظر حسابي ربما يكون الأخ العربي اليساري الذي يدير حساب سعادة السفير"، لافتا:" الخلاصة: من يُحاضر علينا عن الحريّات لا يتحمل رأي آخر".