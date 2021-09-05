شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري :حفظ الطعام الساخن في عبوات بلاستيكية قد يسبب العقم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري أمراض الدم، سعيد العامودي، إن دراسات وأبحاث كثيرة حذرت من استخدام العبوات البلاستيكية في حفظ الأطعمة خاصة إذا كان الطعام ساخن.

وأضاف أن هناك حوالي 175 مادة كميائية تستخدم في صناعة العبوات البلاستكية، وعندما يتم حفظ الطعام في هذه العبوات فأن هذه المواد الكميائية تدخل في الطعام، وذلك بحسب حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة " الإخبارية".

وأضاف أن هناك مادتين تسببان بأضرار خطيرة للجسم وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض سرطان الثدي والبروستات والعقم، كما تؤثر على نمو الجنين، والإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري.